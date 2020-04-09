Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в таксі

Артистка зізналася, що тепер ніколи не сяде в таксі.

«Приїхав таксист, який спізнився, накричав на мене. А коли я сказала, що спізнююся, він повернувся і хотів мене вдарити. Я завжди ззаду сідаю, вискочила з авто, а він побіг за мною. Я кричала на всю вулицю, і мені було дуже боляче від того, що ніхто мені не допоміг», - згадала співачка.

Тарабарова уточнила, що тоді чоловік довго гнався за нею, але потім перестав.

«Мені було дуже страшно. Тому що він міг мене побити, міг що завгодно зробити», - поділилася Тарабарова.

Нагадаємо, Тарабарова стала відомою у 2008 році як учасниця «Фабрики зірок», де вона брала участь під псевдонімом Аліса Тарабарова. Світлана стала підопічною Наталії Могилевської, яка навіть віддала дівчині свій танцювальний сольний номер, коли Аліса після операції пропустила один концерт.

Зайнявши на проекті друге місце, Тарабарова стала учасницею нової жіночої групи Real O, в якій пробула чотири роки.

У 2012 році Тарабарова почала сольну кар'єру.

В 2016 році співачка брала участь у півфіналі національного відбору на Євробачення.

Нагадаємо, що Тарабарова спустила спідницю і показала соковиті черешеньки: «Тигриця».

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