Ксенія Собчак і її чоловік Костянтин Богомолов розкрили несподівані подробиці подружнього життя

Скандальна російська ведуча і її чоловік завели нову звичку на карантині: час від часу вони влаштовують прямі ефіри в Instagram, на яких діляться подробицями свого життя. В останній раз до них приєдналися подруга Собчак співачка Глюкоза і її чоловік. Парочки вирішили з'ясувати, хто з них знає свої другі половинки краще, і мимоволі розкрили глядачам несподівані деталі своїх взаємин.

Так, Богомолов зізнався, що з ранку Собчак буквально ненавидить весь світ, тому йому доводиться вибиратися з спальні навшпиньки, адже якщо він розбудить ведучу, йому не минути лиха.

У свою чергу, Собчак заявила, що її дратує прізвисько, яке придумав для неї чоловік.

«Мася! Це якийсь “Дом-2”!», - обурилася ведуча.

Зрештою, саме Собчак і Богомолов виграли у дружніх «змаганнях». На думку ведучої, у цьому їм допомогло те, що до початку карантину вони жили в гостьовому шлюбі.

«Чим менше разом живеш, тим краще один одного знаєш. Це результат гостьового шлюбу», - впевнено заявила Собчак.

Нагадаємо, безсоромна Собчак побешкетувала перед камерою, випнувши п'яту точку: "Богомолов взявся за пляшку".

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