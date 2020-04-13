50-річна українська співачка Ірина Білик часто ділиться у соцмережі знімками молодшого сина Табриза, якому зараз 4 роки, але ось фото зі старшим, 20-річним Глібом, публікує дуже рідко
Як передає Politeka.net, Білик нещодавно брала участь з молодшим сином у фотозйомці для журналу, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram.
Ірина з'явилася в елегантному образі: чорному платті з напівпрозорою довгою спідницею, піджаку й білому капелюшку. Хлопчика нарядили в темні джинси, білу сорочку і синій піджак.
"Нещодавно в інтерв'ю журналу @womanmagazineua я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті - це мої сини! А який подарунок для вас найкращий у житті?", - підписала фото зірка.
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Примітно, що багато хто почали питати у Білик, чому вона пише про двох дітей, а на фото немає старшого сина.
"А чого тільки один син на фото?"
"Бачу тільки одного сина"
Раніше Ірина розповідала, що Гліб не любить фотографуватися, тому кадри з ним - така рідкість. Зокрема, з останнього, чим ділилася співачка, це фото Гліба з його 20-річчя, а також з весілля співачки Аліни Гросу, на яку вони були запрошені.
Так, на першому знімку Гліб з мамою постали крупним планом. Артистка супроводила фото привітанням з днем народження: "Мій улюблений Синочок! Тобі сьогодні 20!! Ти вчишся, працюєш, любиш прекрасну дівчину, подорожуєш, добрий до людей похилого віку, дітей і кішок. Ти любиш нас і ми тобою пишаємося!! Нехай все найкраще буде у тебе в твоєму житті!!! З Днем Народження, Гліб!"
На другому знімку спадкоємець співачки постав разом зі своєю дівчиною Алісою.
"Наступні в черзі", - підписала кадр горда мати, поділившись в Instagram, супроводивши хештегом: "Гліб і Аліса", "діти – це диво", "любов", "я – щаслива мама".
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