Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала поклонников сразу тремя необычными образами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась пикантными кадрами из спальни на своей странице в Instagram.

Пока во всем мире бушует эпидемия, звезды стараются сидеть по домам и развлекать фанатов на безопасных просторах интернета. Вот и Екатерина Никитина присоединилась к популярному ныне "#pillowchallenge". Для этого девушка разделась и устроила откровенную фотосессию в постели.

На одном из кадров Никитина позирует в полный рост, прикрывшись подушкой вместо одежды. С такого ракурса отлично видно ее стройные ножки. На другом фото актриса сделала себе длинное платье из простыни и не забыла похвастаться фигурой, выставив бедро.

На последнем снимке девушка с головой укуталась в одеяло, надела очки и скорчила забавную рожицу. Видимо, Екатерина Никитина не хочет потерять форму и оттачивает свои таланты артиста даже на карантине.

"Какой образ Вам нравится больше всего?😏

Листай карусель, и выбирай☺️

1 2, а может 3😅???

Жду ваших вариантов 👇🏻💋

PS. Дома я всегда как 3 вариант👀😂", - написала она в социальной сети.

Пользователи социальной сети тут же оценили актерские способности автора в комментариях:

"Очень красиво😍😍😍🔥❤️❤️❤️"; "В одеяле похожа на бекон😂😂"; "Первая. Там ноги зачетные. 😁"; "Это когда на карантине уже совсем крышу рвет 😂👍🤘"; "Вариант с подушечкой просто огонь 😉😉😉😁😁😁🤩🤩🤩💖💖💖"; "Номер 3, очень красивая и сексуальная🔥🔥🌹🌹❤️❤️".

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру.

А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров.

Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе.