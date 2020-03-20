Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", и Леся Никитюк показались вместе на "Лиге смеха"

На фото Никитина позирует в длинном платье с прозрачным верхом. Рядом стоит Никитюк, которая оттопырила пятую точку в блестящем костюме. Образ Леся дополнила забавной гримасой. Екатерина же смеялась на кадре. На фоне можно увидеть людей, которые пришли на съемку программы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сохраняем позитив! Листай карусель, какая тебе больше нравится?", - написала Никитина.

Первая в комментариях отметилась сама Никитюк. Она написала "Оооо" и поставила сердечки. Фанаты успели поставить более 2500 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту звезд, а также ставили смайлы с улыбкой.

Ранее мы сообщали, что Лера Товстолес, Екатерина Никитина и другие актрисы показали, кто они по национальности.

Проверка показала, что актриса Лера Товстолес оказалась на 45% турецких кровей. Украинкой же она была только на 44%, если верить забавному приложению, при помощи которого она это выяснила.

Екатерина Никитина напротив, оказалась украинских кровей на 48%. На втором месте у нее греческие черты лица - 32%.

Сообщалось, что актриса Студии "Квартал 95" показала, как проводит свой типичный день - способ для демонстрации артистка выбрала весьма откровенный и специфический.

Свою отменную физическую форму Екатерина Никитина показала, позабавившись на лестнице в доме, раздеваясь в душе, а также открывая дверцу холодильника.

Так Екатерина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

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