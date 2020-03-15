Актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина похвасталась отменной физической формой, в частности, показала, какая у нее растяжка и наряд для демонстрации своего шпагата - выбрала мега-откровенный

Артистка часто публикует фото со своих тренировок, пишет Politeka.net. Некоторые фото и позы, которые комик принимает на них, носят откровенный характер, потому как одежда, бывает, просвечивает и виднеется то, что приличной девушке показывать, вроде как, не желательно.

В этот раз белокурая красавица решила устроить своим фолловерам незадачливый тест: показала коллаж из двух фотографий и попросила искать отличия и писать, если нашли таковые в комментариях под фото.

На самом снимке Екатерина буквально выпятила на камеру промежность и при этом была в топике и леопардовых лосинах. Кого-то такой снимок порадовал, позабавил, есть и такие, которым он показался неприличным.

Напомним, недавно Екатерина Никитина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка.

Ранее сообщалось, что Екатерина Никитина опубликовала ролик, на котором она пытается повторить очень опасный трюк.

Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.

Напомним также, что Екатерина Никитина выбрала весьма откровенный наряд и похвасталась прекрасной спортивной фигурой в черном спортивном белье и просвечивающих леопардовых лосинах.

Девушка извивалась у шеста на огромезных каблуках и "заводила" свою аудиторию в сети пикантным танцем с элементами акробатических трюков.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела отлично на кадрах с отдыха.

Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров

А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" покрутила роскошными формами на камеру

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" ошарашила внешностью без макияжа