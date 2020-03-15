Актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина похвасталась отменной физической формой, в частности, показала, какая у нее растяжка и наряд для демонстрации своего шпагата - выбрала мега-откровенный

Артистка часто публикует фото со своих тренировок, пишет Politeka.net. Некоторые фото и позы, которые комик принимает на них, носят откровенный характер, потому как одежда, бывает, просвечивает и виднеется то, что приличной девушке показывать, вроде как, не желательно. 

В этот раз белокурая красавица решила устроить своим фолловерам незадачливый тест: показала коллаж из двух фотографий и попросила искать отличия и писать, если нашли таковые в комментариях под фото.

На самом снимке Екатерина буквально выпятила на камеру промежность и при этом была в топике и леопардовых лосинах. Кого-то такой снимок порадовал, позабавил, есть и такие, которым он показался неприличным.

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Напомним, недавно Екатерина Никитина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме: 

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка.

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🙈🤸🏼‍♀️ #true_life ________________________________________ Хотя я думаю, так не только гимнастки делают, не так ли?)🤔🤪 ————————————————— #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Ранее сообщалось, что Екатерина Никитина опубликовала ролик, на котором она пытается повторить очень опасный трюк.

Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.

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😂😂😂 Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант 🙈 • А какой вам больше нравится?👀😅 1/2? • Снимайте свой вариант, отмечайте меня будем веселиться вместе)🤟🏻💋 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Напомним также, что  Екатерина Никитина выбрала весьма откровенный наряд и похвасталась прекрасной спортивной фигурой в черном спортивном белье и просвечивающих леопардовых лосинах.

Девушка извивалась у шеста на огромезных каблуках и "заводила" свою аудиторию в сети пикантным танцем с элементами акробатических трюков.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела отлично на кадрах с отдыха. 

Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров

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