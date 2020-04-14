Украинский певец Сергей Бабкин предстал в необычном для артиста образе

Артист позировал посреди огорода, как настоящий дачник, передает Politeka.net. Для выхода Бабкин выбрал спортивные штаны и красную куртку, которая немного приподнялась и засветила лишнее.

На руках певца были перчатки, а на голове - панама.

В посте Бабкин рассказал, что любит играть в баскетбол, благодаря своему другу и коллеге по группе "5NIZZA" Андрею Запорожцу.

"Когда мы вместе учились в Лицее Искусств, играли очень много. На физре обязательно, по выходным на уличных площадках, и даже на уровне турниров... Моя любимая команда была CHICAGO BULLS, а любимый игрок Shaquille O’Neal. Такие клубные куртки в то время не сложно было купить... А вот майку с номером моего кумира «32», я делал своими руками ( вырезал, красил, клеил.)", - написал артист.

Как отметил Бабкин, он с другом всегда играл в одной команде.

"У нас был слаженный тандем. Андрей в нападении, а я в защите. Как собственно и наши кумиры. А я только сейчас увидел, что суммы цифр у наших номеров - «5». Так, к слову о 5NIZZA. Откуда ножки растут", - завершил певец.

"Не простудите поясницу ☝️☝️☝️😃😃😃", "И пусть ещё как минимум 5 десятков лет вам с Саном удаётся творить то, что любят почитатели вашего творчества. :) ", "Славный дуэт нашей молодости! Теперь Вас слушают мои дети. 5NIZZA будет жить!", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в начале марта 13-летнего Артура, приемного сына украинского певца Сергея Бабкина, срочно доставили на "скорой" в больницу.

О случившемся рассказала в Инстаграм супруга артиста и мать мальчика Снежана Бабкина. Оказывается, у подростка выявили пневмонию с осложнениями, в результате все закончилось хорошо.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина кардинально сменила имидж и поразила видом: "Безумная женщина"

Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.