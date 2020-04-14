Юная дочь Оли Поляковой напугала лицом в синяках и ссадинах

15-летняя дочь главной суперблондинки Украины Маша Полякова активно ведет свою страницу в Инстаграм и постепенно набирает в сети все большую популярность. Девушка постоянно делится со своими подписчиками как снимками с гламурных фотосессий, так и простыми фотографиями типичной современной школьницы.

Однако, на этот раз Маша решила удивить своих фанатов чем-то более оригинальным. Как сообщает Politeka.net, она опубликовала снимки, на которых выглядит избитой. Так, на фотографиях на лице у Маши видны крупные синяки и ссадины, ее волосы взъерошены, а на губах видны кровоподтеки. Также у девушки можно заметить пирсинг в носу.

Впрочем, сама Полякова-младшая в подписи к снимкам поспешила успокоить подписчиков. Как выяснилось, девушка сама разукрасила себе лицо ради модного тренда.

«Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot. А как вы относитесь к современным трендам??», - написала Маша.

Под фотографиями тут же появилось множество комментариев.

«Это прекрасно», «Хейтеры избили?», «Даже сказал бы дебилизм», «Ужас», «А мама предупреждала, не бей Алису», «Машенька, удали, фотка, то красивая, но не все поймут», «Побили? Выпендривалась много?», «Да тренд супер как корова побежала по лицу, думала опять упала с лошади», - пишут люди.

Напомним, Полякова с дочкой попали в ЧП на реке и взмолились о помощи: «Боже, мы так замерзли!».

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой обматерила мать и сбежала из дома, детали скандала.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой осталась без белья ради скандального кадра.