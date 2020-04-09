Маша появилась перед камерой с одной подушкой вместо одежды

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша похвасталась дерзкими кадрами, прикрывшись одной подушкой

Юная модель и звезда Инстаграм показала на снимке результат создания нового образа "для карантина". Как известно, девушка вместе с семьей - мамой, младшей сестрой Алисой и папой - уже много недель находятся дома, соблюдая режим изоляции и обучаясь по онлайн-конференциям, пишет Politeka.net.

В этот раз девочка решила показать, как развлекается с подушкой вместо одежды.

Так, в этот раз Маша сделала забавное селфи в зеркале, позируя с подушкой, привязанной ремнем к ее телу, а также обула туфли на высоком каблуке. Причем позировала Маша, похоже, без нижнего белья.

«Мой лук на карантин», - лаконично подписала Маша под новым снимком. Пользователи сети тут же отреагировали:

«Думаю, надо выпускать целую коллекцию таких😂», «Плагиат», «Мама телефон всё-таки отдала👌», «Великолепно😻😍😻», «Неудачная копия Ани Лорак», «Красиво🤤❤️😍».

До этого на своей странице в Instagram молодая модель похвасталась кадрами, на которых появилась в спортивном стиле: в светлых рваных джинсах и оверсайз-толстовке с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Похоже, Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях.

"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - подписала новые снимки звезда. Поклонники тут же отреагировали и написали, что возможно она имеет в виду никого иного, как свою знаменитую маму.

«Красивая девочка, борись с негативом, его не избежать. Как говориться_за красоту нужно платить», «Есть🔥🔥🔥», «Красотка😍 И кто что не говорил, оставайся собой!!♥️ Ты прекрасна, и уверенна очень хороший человек)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.