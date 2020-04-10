41-летняя украинская певица Оля Полякова пожаловалась на сложности в воспитании старшей дочери Маши, которой недавно исполнилось 15

Как передает Politeka.net, Оля разоткровенничалась во время прямого эфира в Инстаграм, когда вела беседу с другой певицей Анной Седоковой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

По словам Поляковой, из-за карантина страсти накаляются. Дошло до того, что Маша ее обозвала и сбежала из дома. Затем, конечно, школьница вернулась и в полной мере ощутила "гнев" матери.

«Мы закрыты в четырех стенах с кучей детей. Да мы вообще должны убухиваться и валяться под столом, - заявила Оля, добавив историю о непослушной Маше, которую наказала. - Она закрылась наверху, потому что она вчера сбежала из дома где-то на квадроцикле и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит».

Ранее мы сообщали, Маша Полякова обескуражила скандальным фото, на котором предстала обнаженной и прикрытой только лишь подушкой. К слову, сейчас среди артистов пошла мода на кадры с подушками вместо одежды, и Маша, по-видимому, решила не отставать от тренда, рискнув оказаться посмешищем.

«Мой лук на карантин», - написала девочка и тут же получила реакцию от пользователей: «Думаю, надо выпускать целую коллекцию таких😂», «Плагиат», «Мама телефон всё-таки отдала👌», «Великолепно😻😍😻», «Неудачная копия Ани Лорак», «Красиво🤤❤️😍».

Также мы рассказывали, до этого Маша удивила "пацанским" образом. Она предстала в светлых рваных джинсах и оверсайз-толстовке с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершили образ.

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.