Оля Полякова устроила безумные развлечения с Дашей Астафьевой в прямом эфире

Популярная украинская певица Оля Полякова на карантине развлекается как может. Так, она стала проводить совместные эфиры с другими звездами, на которых они играют в разные игры и вовсю веселят зрителей. Как сообщает Politeka.net, в новом выпуске своеобразного «шоу» Поляковой появилась ее коллега по сцене Даша Астафьева.

Певицы решили сыграть в игру «Правда или действие», в которой в качестве наказания им приходилось уродовать свои лица, разрисовывая их маркерами. Во время эфира звезды постоянно шутили. Например, Полякова решила помочь Астафьевой справиться со стеснением, и предложила ей показать на камеру пальцы ног.

Кроме того, в процессе разговора Даше пришлось снять свою кофту и остаться в одной тонкой майке, через которую явно просвечивалась ее грудь.

По конец эфира обе знаменитые красавицы оказались перед камерами в одних маяках и с нарисованными на лицах монобровями и выпавшими зубами. Впрочем, это певиц ни капли не смутило: обе знаменитости явно остались довольны собой.

Поклонники Поляковой и Астафьевой тут же принялись комментировать забавное видео.

«Посмеялась от души», «Персики», «Оля, почему ты ещё не бухая?», «Бомбиты», «Ну девки вы блин даёте», «Это был такой такой пи###дец!!! Просто ржала во все горло», «Вы нереально шикардосные!», - пишут люди.

Напомним, Полякова посветила огромным декольте перед Кошевым из "Квартал 95": "Аж лысина вспотела".

Как сообщала Politeka, Полякова и Седокова устроили пьянку при детях в прямом эфире.

Также Politeka писала, что Полякова показала лицо без макияжа и поразила видом.