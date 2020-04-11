Известная украинская певица Оля Полякова показала фото, где она и Евгений Кошевой из "Квартал 95" на "Рассмеши комика"

На фото Полякова позировала в желтой куртке и черном платье, в котором были открыты плечи. Рядом с ней стоял стоял Юрий Ткач в желтом пиджаке и черной футболке, а рядом сидел Евгений Кошевой в толстовке. Все трое находились за столом судей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что команды только не делают, чтобы заставить нас смеяться! Обожаю этот сезон! Шутки во благо", - написала Оля под фото.

А на канале "Квартал 95" был ролик из этого выпуска, где показали Полякову, Кошевого и участников шоу.

Фанаты успели посмотреть видео более 2,5 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"А вы это до карантина снимали?", "А что, карантин уже отменили??", "Все мечтаю посмотреть", "Ну, хоть вы, Оля, не лысая из этой троицы ;-)", "Топчик, вы там как Вишенка на торте".

Сообщалось, что Оля Полякова устала сидеть дома на карантине и решила показать, чем занимается на улице.

Популярная украинская певица, как и все остальные украинцы, сейчас вынуждена сидеть дома из-за карантина. Однако, судя по всему, ей это надоело, и Оля решила выбраться на свежий воздух.

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