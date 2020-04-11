Прямые эфиры между звездами сцены – тренд, который породил затянувшийся карантин

Подобные онлайн-посиделки позволяют звездам не только не потерять форму, но и удержать интерес публики во время, когда о концертах доводится лишь мечтать.

Кроме того, зачастую украинские артисты появляются в прямых эфирах со своими коллегами или с теми, кто уже давно живет и работает в России, передает Politeka.net.

Так, Ольга Полякова устроила эфир с Анной Седоковой, которая обосновалась в столице РФ. Отметим, что к появлению в онлайне экс-ВИА Гра подошла со всей ответственностью. Она нарядилась в облегающий спортивный костюм, расстегнув молнию на кофте так, чтобы в кадре была видна ее роскошная грудь.

Артистки сыграли в игру «Правда или действие?», где надо было либо отвечать на провокативные вопросы, либо же вместо них делать то, что попросит собеседник.

Так, Полякова с разбегу решила говорить правду и на вопрос Седоковой, часто ли поет под «фанеру», призналась, что делает это только в очень крайних случаях, когда идет телезапись, на остальных же концертах пение вживую – ее железное правило.

В свою очередь Анна сразу же выбрала действие. Полякова попросила нарисовать ее себе фингал под глазом, что сделал маленький сын Седоковой. Уже вскоре аналогичный «макияж» самой Поляковой «по заказу» Анны делала Ольге ее младшая дочь.

В какой-то момент украинская звезда предложила своей коллеге выпить, чтобы разговор пошел веселее, на что Аня сразу ответила, что при детях как бы не очень пить, однако вскоре также вооружилась бокалом и бутылкой.

Между прочим, артистка призналась, что когда выпьет, становится очень разговорчивой, и поэтому старается немного держать язык за зубами.

В целом в эфире было много откровений с обеих сторон, поэтому он вызвал оживленный интерес у публики. Фанаты позитивно оценили разговор, не пожалев комплиментов участницам, особенно Поляковой.

«Полякова шикарна. И мозги, и внешность хорошая, а чувство юмора...!», «Аня прям профессионально умеет от вопросов уходить ))) 👍🏻», «Олечка пока будешь играть в правду или действие и сопьешься))))))))))😘», «Седакова стала выглядеть, как транссексуал 🤮 Противно смотреть», «Девчонки вы молодцы. Вот это я понимаю, по нашему. Без понтов👍❤️», – пишут под видео.

Напомним, уставшая Седокова показала, как располнела на карантине.

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой обматерила мать и сбежала из дома.

Также Politeka писала, что Седокова показала своего нового малыша.