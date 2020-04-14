На такое не каждая решится

Знаменитая модель Тилан Блондо показала свой домашний образ в пижаме и маске для лица

19-летняя французская красавица с детства успела прославиться как «самая красивая девочка в мире» и сейчас активно занимается своей карьерой модели. Однако пока Тилан, как и многие, остается дома на самоизоляции, поэтому ей приходится радовать поклонников не гламурными фотосессиями, а простыми домашними снимками.

Как сообщает Politeka.net, Блондо поделилась в своем Инстаграм новым фото, на котором показала, как ухаживает за лицом на карантине. На фото девушка сидит в милой пижаме со звездочками, кокетливо приспустив кофту с одного плеча. Красотка решила заняться уходом за лицом и нанесла на него белую маску. При этом модели пришлось фотографировать саму себя в зеркале.

Несмотря на такой незамысловатый снимок, поклонники Блондо остались в восторге. Девушку буквально засыпали комплиментами в комментариях.

До этого мы писали, что Блондо поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе, но весьма соблазнительном.

Модель покорила естественной красотой. Без косметики и в обычной одежде - Тилан все так же хороша. Так, ради жаркого снимка, девушка надела короткий топ (под которым, как видно, нет нижнего белья) и широкие шорты малинового оттенка с забавным детским принтом.

Впечатляющие формы юной и стройной красавицы никого не могут оставить равнодушным - Тилан умеет себя преподать.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

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