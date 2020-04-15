Премьер балета Александр Стоянов показал, как изменилась его фигура во время карантина

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию муж известной примы-балерины Екатерины Кухар сделал в своем личном Instagram.

В частности, Александр Стоянов показал свой голый торс после нескольких недель карантина.

По словам премьера балета, из-за длительного карантина ему нужно взять себя в руки и скинуть пару лишних килограммов.

"Хотел написать про главные инсайты за время карантина, но напишу об этом немного позже. А сейчас, вот смотрю и думаю, что пора возвращаться в режим и немножко подкачаться. А чем вы занимаетесь?", - подписал он нескромное фото с оголенным торсом в своем микроблоге.

Подписчики продолжили дискуссию и рассказали, чем занимаются дома на карантине.

"Едим пельмени, а если честно, только закончила тренировку", "Уроки , уроки и ещё раз уроки, а ночью - чтение книг, когда уже все тихо пят и видят сладкие сны p.s. Отлично выглядите! Мужчина должен быть мужчиной!", "Подкачиваемся", "Смотрю на Вас и качаюсь", "Учусь, карантин карантином, а сессию никто не отменял) Ну и утром зарядка, а вечером подкачка или стретчинг или классиика, по очереди", "Какой ммм..мужчина", - написали они в комментариях.

До этого мы писали, что звезда шоу "Танці з зірками" балерина Екатерина Кухар и ее супруг, также артист балета, Александр Стоянов показали, как нежатся в солнечных лучах и объятиях друг друга.

Из-за вспышки вирусной инфекции, как известно, в Украине введен карантин. Многие знаменитости отклонились от своих привычных плотных графиков, гастролей с частности и, разумеется, личных поездок и перелетов куда-либо - почти все отдыхают дома.

Так звездная пара Кухар и Стоянов решили показать, видимо, на собственном примере и с помощью песни, что унывать никому не стоит и надеятся надо только на лучшее.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".