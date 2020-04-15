Известная певица Светлана Лобода провела прямой эфир с популярной телеведущей Лесей Никитюк

В этот раз знаменитая артистка представила небольшой отрывок из прямого эфира, который провела в домашнем и даже пикантном виде вместе с Лесей Никитюк. Во время записи можно увидеть, что не обошлось у звезд и без курьезов, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Светлана появилась перед объективом в домашнем виде – с влажными волосами и в белоснежном банном халате. Леся же с аккуратно уложенными волосами и белой кофточке позировала, как и певица, без макияжа.

Во время записи звезды обсудили один из популярных клипов Лободы, посмеялись над прошлыми происшествиями, в которых присутствовала Нателла Крапивина, как снимали сцену в ванной, а также обсудили много другого:

«Смешной был эфир с @lesia_nikituk 😂 Вспомнили и разложили хронологию событий клипа «Пора Домой» . В 2015 году я могла себе ещё позволить такое снимать🤦‍♀️😬 Эфир понра???делать ещё?с кем?», - написала Светлана.

Поклонники остались в восторге:

«Хоть каждый день, Светлана Сергеевна. Ваша компания - лучшая 🤷🏻‍♀️», «Клип 🔥,почему раньше я его не видела,до слёз!😂», «Какие красивые 😍», «Делать ещё!!! 🙏🙏🙏», «Просто 👏🔥 я вот ждала рассказа про съемку клипа😁😍», «конечно делать! А ещё мы нашли фон, который был на домашних селфи😂❤️🤞».

Ранее на новом фото, представленном на странице Светланы в Инстаграм, она позировала на белоснежной мягкой постели, прикрыв грудь кружевным бельем без бретелей. Голова звезды чуть повернута в сторону, поэтому можно рассмотрять блестящий макияж артистки с акцентом на пухлые алые губы.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍», - пишет Лобода под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Во всём есть свои плюсы))) вот так напряжение снимают, сном❤️❤️», «Добрый день, Светлана 😂❤️», «Я так же сплю 😂», «добрый день ❤️», «Эта фотография больше похожа на обложку или промо фото сингла,так что я начинаю волноваться 🥵», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка 😂», «Чем больше спишь, тем меньше нарушений...».

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