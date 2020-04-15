Регина Тодоренко показала неудачный наряд на собственном шоу, за который ее высмеивали в сети

Уже несколько недель введен режим карантина, поэтому многие звезды отменили свои съемки, публичные мероприятия и работу над различными шоу. Регина же этого делать не стала, продолжив снимать новые эфиры собственного шоу "Пятница". В этот раз на фан-странице артистки был представлен необычный ролик из закулисья, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Регина покалаза, как позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета из кожи, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Причем в ролике певица и ведущая предусмотрительно попыталась скрыть лишнее под пиджаком. Тем не менее, засветила лишнее артистка тогда, когда задрала ногу перед лицом коллеги - Клавы Коки, ставшей гостьей шоу.

Отметим, несколько дней назад под подобным постом сама звезда поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

До этого звезда появилась перед поклонниками в белом обтягивающем платье длинны миди, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Сам наряд дополняет геометрический вырез и рукава-буф. Дополнила наряд Регина массивным колье с камнями и такого же дизайна серьгами с крупными блестящими камнями.

А вот волосы Тодоренко уложила в копию прически знаменитой певицы и актрисы Мэрилин Монро.

«#самолюбование , буквально минутка 😂🙈», «#маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро ! Вы за кого болеете?», - написала артистка.

Вот что ответили пользователи:

«Потрясающая😍 Регина, а Вы сами не умеете краситься и укладывать волосы?! А что Вы умеете?», «Мерлін Монро», «Тетя Мотя)», «Где фото с подушкой?», «За панду)», «Шикарно, смотрится очень красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам оочень такой образ идет 💕», «Лучший образ 🚀», «Теперь понятно. Оказывается ни такая ты и красавица. Макияж и причёска отстой».

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