Украинская киноактриса Анна Кошмал, получившая популярность после съемок в "Сватах", как может развлекается на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

По словам звезды, из-за дождливой погоды ей неожиданно захотелось имбирного печенья.

"Развлекаюсь как могу. Сегодня весь день за окном шёл тёплый весенний дождь, очень захотелось имбирного печенья со свежевыжатым соком. Нет ничего более уютного и приятного, чем запах печенья в доме", - написала Анна Кошмал в своем микроблоге Instagram и поделилась с поклонниками собственным рецептом.

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Но фанатов больше привлекла естественная красота украинской актрисы, поскольку на опубликованных снимках она без косметики.

"Печеньки несомненно божественны Но.....какие же шикарные волосы", "Богиня еды", "Круто, обожаю вас", " Всегда такая милая очень!", "Самая красивая", "Королева печенья нашего времени", "Красавица", "Анютка, снимай блог. Ты супер женщина!", - пишут они в комментариях под пубилкацией Анны Кошмал.

Ранее мы рассказывали о том, что 25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, которой особую популярность принесла роль в сериале "Сваты", покорила нежным фото тысячи фанатов.

Девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе. На Ане зеленый худи, при чем актриса даже натянула на голову капюшон. Кроме того Аня решила не краситься ради селфи. И тем не менее, кадр вышел по-весеннему нежным и чувственным - естественная красота девушки не нуждается в дополнительных деталях.

Кошмал распустила волосы и дотронулась рукой до лба. На ее лице играла легкая улыбка, а этот взгляд "с чертиками" способен растрогать даже самых черствых.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал пикантно оголилась и покорила новым образом: девочки-гота больше нет.