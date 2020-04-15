Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась редким домашним фото

Как известно, в прошлом месяце Ольга рассказала, что переболела вирусом и теперь готова рассказывать о своих домашних и менее насыщенных буднях, чем прежде. Как оказалось, звезда раньше считала слишком скучным нахождение дома взаперти. Однако, со временем она поняла, как много всего можно сделать и полюбила тихое время дома, передает Politeka.net.

«Должна сказать, мне лично очень нравится это время (теперь, когда я выздоровела), так как мне не нужно никуда идти, мне не нужно путешествовать и мне не нужно работать. Я жаждала этого перерыва целую вечность, и теперь я могу иметь его и наверстать упущенное. У меня так много вещей, которые я оставила позади, потому что у меня просто не было времени заниматься чем-то из-за постоянной работы! И теперь я могу наконец-то наверстать упущенное.

В доме так много занятий, как: приготовление пищи, просмотр старых вещей и сортировка того, что вам больше не нужно, затем пожертвуйте все эти вещи или просто выбросить - освободить место в вашем доме! Вы можете переставить и сделать все правильно. Вы можете сортировать свои фотографии, файлы на вашем компьютере и т. Д. Читать! Воспитывать себя. Выучите новый язык. Проведите время с членами вашей семьи, которые живут в одном доме.

Я делала все это, и у меня не было ни минуты свободной. Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы дни были длиннее. Но даже несмотря на то, что я работаю над своими личными делами, я все еще ОТДЫХЫЮ от работы, которая мне так нужна, столько боли больше нет», - рассказала Ольга под домашним селфи без макияжа.

Ранее Ольга Куриленко показала, как можно одеваться дома. Фотографию в роскошном домашнем халате звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Куриленко одета в шикарный халат в пол голубого цвета. У халата широкие рукава клеш и широкий пояс на талии. В такой домашней одежде актриса выглядит настоящей королевой.

«Надеюсь, вы все дома и в безопасности!», - написала под постом звезда, недавно переболевшая вирусом.

За несколько дней пост Куриленко собрал более 38 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

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