Звезды пока не нашли своих вторых половинок

Украинские и зарубежные звезды влюбили в себя миллионы фанатов по всему миру, однако в личной жизни, в силу жизненных обстоятельств, либо из-за нежелания выходить замуж - они пока остаются матерями-одиночками

Открыват топ самых горячих мам украинская певица Тина Кароль, пишет Politeka.net. Красотка родила в 2008 году сына Вениамина, к сожелению, отец которого умер от онкологического заболевания в 2013-ом.

Звезде приписывают романы с телеведущими и другими звездами, в частности, певцом Даном Баланом, но пока артистка официально считается одинокой.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова родила в 2018 году сына, Мартина. Имя отца звезда тщательно скрывает, но пользователи сети находят сходство ребенка с певцом Максом Барских. Артистка никак не комментирует слухи.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская развелась с мужем - пластическим хирургом Эдгаром, в прошлом году.

У рыжей бестии остались от супруга дети - сын Леонард (2014 г.р.) и дочь Лаура (2015 г.р.).

Светлана Лобода родила двоих дочек - первую, Евангелину (2011 г.) , от гражданского мужа Андрея царя, а имя отца второй - Тильды (2018 г.) - артистка скрывает. Ходят слухи, что отцом ребенка является фронтмен метал-групп "Rammstein" Тилль Линдеманн.

Анджелина Джоли родила от супруга Брэда Питта троих детей, а также у нее были уже усыновленные ребятишки.

Всего у артистки - шестеро детей, а недавно появилась информация, будто звезда хочет усыновить еще одного ребенка и готовит документы.

Самая молодая миллиардерша из семейства Кардашьян, Кайли Дженнер, родила от рэпера Трэвиса Скотта дочь Сторми в 2018 году. Пара пробыла недолго вместе, сейчас модель воспитывает малышку сама.

Напомним, что появилось новое доказательство романа Тины Кароль и Дана Балана: "Аж платье порвалось".

Как сообщала Politeka, Кароль посветила роскошными формами перед Даниэлем Салемом: не показывайте это Балану.

Также Politeka писала, что мать Балана засмущала Кароль неожиданной выходкой: "Значит, он-таки женится!".