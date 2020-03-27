На одном из последних эфиров «Голоса» молдавский певец Дан Балан удивил зрителей дерзкой выходкой по отношению к Тине Кароль

Видео его поступка появилось на странице фан-клуба пары в Инстаграм, пишет Politeka. Видно, что во время съемок Балан схватил Тину за талию, поднял и понес в сторону судейских кресел. Певица в этот момент громко закричала. Также в сеть попал жаркий кадр, на котором Тина протягивает к Балану свою ножку.

«Аж платье порвалось», «Ой, а где левая рука Дана...все-таки это он порвал, за ногу», «Ох и писк, как Балан не оглох», - пишут пользователи сети.

Интересно, что фанаты даже вступили в дискуссию по поводу платья. «А в смысле платье порвалось?? Я первый раз слышу», - отметила одна из подписчиц. «Да порвалось, его зашивать потом пытались раза 3», - отвечает другая.

Кроме этого, в группе опубликовали видео, на котором Тина и Дан находятся за кулисами. Несмотря на то, что это было в перерыве между съемками, парочка ведет себя очень нежно. Дан пытается притянуть певицу к себе, а она в этот момент кокетливо смеется и отстраняется от него.

«Как дети малые. Ушли вместе. Вы спалились, дорогие», - написали в фан-клубе, поблагодарив людей, которые слили им это видео из-за кулис.

Напомним, что Балан не сдержал своих чувств и утащил Кароль прямо со сцены: "Почему не сопротивляешься, Тина?".

Как сообщала Politeka, всплыли неожиданные кадры с горячими объятиями Кароль и Балана: "Ух, какие!".

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