Знаменитая артиска Ани Лорак удивила неожиданным обращением, появившись на новом фото с Сергеем Лазаревым

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина рассказала о "встрече" с близким другом и коллегой, с которым ей уже много лет приписывают тайный роман. Так, звезда заявила, что проведет онлайн-эфир с Сергеем Лазаревым и поклонниками, чем вызвала бурный восторг у последних, пишет Рoliteka.net.

Так, несколько дней назад, в воскресение, Каролина провела прямой эфир впервые за все время. Чтобы пообщаться с аудиторией, звезда решила выбрать специальное время и поговорить с фанатами о карьере, собственном питании и будущих работах. Также звезда не удержалась и намекнула на будущую работу с Сергеем, отметив, что песня немало удивить фанатов.

А сегодня звезда заявила, что намерена пообщаться с другом, заявив, что считает его очень близким человеком, в эфире с поклонниками уже совсем скоро.

«Завтра я снова выйду в прямой эфир.. и не одна, а вместе со своим замечательным другом @lazarevsergey! ✌🏻 Включайтесь 16 апреля ⏰ в 17:00!», - написала Каролина под новым постом.

А вот что ответили поклонники:

«Вот это поворот🤣🙈, Ждём вас💓», «ждите вопросов о дуете! 😅🤭🤗❤️», «Вау😍Нас ждёт что-то интересное?✨», «Очень ждём🔥❤️», «Наконец-то! 💋🔥❤️», «ждите вопросов о дуете! 😅🤭🤗❤️», «Вау😍Нас ждёт что-то интересное?✨», «Лучшие🔥👏».

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

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