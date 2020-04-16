Настя Каменских, Оля Полякова, Светлана Лобода и другие звезды показали, как нужно соблазнять мужчин

Светлана Лобода показала, что пеньюар - лучший способ выглядеть соблазнительно. Певица позировала в бежевых цветах, а образ дополнило круживо. Об этом пишет Politeka со ссылкой на странички знаменитостей.

А вот Кароль позировала или в топе или бюстгальтере. Нижней части белья вообще на фото не было видно. Тина села в соблазнительной позе и закрыла глаза от удовольствия.

Ани Лорак показала себя на съемках одного из клипов в белом топе, а также полупрозрачной юбке. Она одной рукой обперлась об стену и продемонстрировала идеально нежную кожу.

Оля Полякова решила наоборот, эпатировать публику вызывающим корсетом, колготками в сеточку, а образ дополнила большой короной. Волосы певица оставила распущенными, которые вились до пятой точки. В таком образе она отправилась получать очередную музыкальную награду, которую ей вручали.

Настя Каменских не так давно участвовала в горячей фотосессии. Певица была в черном полупрозрачном топе и аналогичных трусиках. Волосы у нее были распущены. Сказать, что образ был максимально соблазнительным - ничего не сказать. Настя привлекла тысячи и тысячи взглядов мужчин.

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