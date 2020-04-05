Появилась информация, что в мире возросло количество разводов, якобы из-за того, что пары вынуждены безвылазно сидеть друг с другом дома на карантине

Стало интересно, как украинские семейные знаменитости справляются с данной проблемой, пишет "КП в Украине".

Так, певица Тоня Матвиенко рассказала, что старается с супругом, участником "Голоса країни" Арсеном Мирзояном, не выяснять отношения при детях (у них есть общая 4-летняя дочь Нина, а также у Арсена двое сыновей и у Тони дочь - от первого брака).

"Как и у любой семейной пары, у нас с Арсеном могут возникать противоречия: каждый из нас имеет свой взгляд на те или иные вопросы. Но мы стараемся себя сдерживать. Особенно, когда рядом с нами Ниночка... В нашей большой семье есть негласное правило: каждый прислушивается к мнению друг друга. И, что главное, уважает его. Поэтому ссор не бывает — все решаем в процессе переговоров", - поделилась певица.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым рассказали, что стараются не допускать ссор, но если таковые случаются, то бегут за советом к родителям.

"Когда мы вместе – нам хорошо, и мы не ссоримся. Может быть, только из-за каких-то маленьких бытовых моментов. Сложно сказать, кто первым идет на примирение – я или он – мы делаем это обоюдно и стараемся разрешить все спорные вопросы сразу на месте", - поделилась Регина.

Во время карантина пара смотрит вместе сериалы, играют с сыном, кроме того Тодоренко похвасталась своими кулинарными способностями, отметив, что сидя дома старается почаще радовать мужа чем-то вкусненьким.

А вот певица Настя Каменских и ее супруг рэпер Потап даже немного обрадовались карантину: ведь теперь можно больше времени проводить друг с другом.

"Специфика работы артиста такая, что приходится часто отсутствовать дома... Сейчас мы наслаждаемся тем, что работаем в прежнем темпе, но уже рядышком друг с другом, - поделилась Настя.- Семейные ссоры - это не про нас. Мы как взрослые люди решаем какие-то спорные моменты в диалоге. С уважением выслушиваем друг друга и принимаем общее решение".

Певица Оля Цибульская, которая в браке уже 6 лет, но скрывает имя мужа, рассказала, что они договорились никогда не ссориться из-за быта.

"Как только мы начали жить вместе, договорились, что быт - не причина для ссоры. Если тебя бесят его носки - дело не в них. Просто ты себе врешь и живешь с тем, кого не любишь", - поделилась Оля.

Кроме того, звезда придумала интересную систему "штрафов": за каждый просчет она взымает с мужа некую сумму (конечно, же они с мужем с юмором относятся к подобному лайфхаку). Также певица рассказала, что часто балует супруга борщами.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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