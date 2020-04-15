19-летняя Эрика Куталия, которая является падчерицей шоумена Ивана Урганта, поразила откровенным фото

Известно, что Эрику родила Наталья Кикнадзе, жена Урганта, в первом браке пишет Рoliteka.net. Красотка живет и учится в США, где изучает современное искусство и фотографию в школе Parsons.

Приемная дочь шоумена часто делится снимками в Инстаграм, где показывает своего бойфренда-афроамериканца Мозеса. На днях Эрика опубликовала новое фото, на котором ее парень позирует с обнаженным торсом, а она в нечто похожем на боди.

Фото тут же разлетелось по сети. Так, в одной из групп передали слова 19-летней красотки: «Мой любовник из 90-х»: дочка Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась новыми фото с бойфрендом😍🔥".

Почти за сутки пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Такая интересная у неё внешность 💫, не похожая на других 😍", "Очень органичная пара , я бы даже сказала модельная!", "Папа, наверно, в шоке 😄", "Папе не до шуток", "Мне она Тапурию почему-то напоминает", "Какая пара 😍🔥красота", "Интересно Иван Ургант поделится этой новостью в своем шоу😂", "Размер не имеет значения😂😂👌", "точнее цвет!😂 ", "Молодая Синди Кроуфорд", "Она такая красотка ♥️", "Бедный Ургант!!!😭", "Интересно она знает что такое телегония 😂", "Бедный ВанЯ🤣🤣🤣🤣", "Любви и счастья.❤️", "Очень красивая пара 🔥", "Почему-то напоминает пару Кардашьян", - написали пользователи сети.

Напомним, Ургант скопировал образ любовника Лободы: "Был Иван, а стал..."

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