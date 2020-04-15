Известная певица Светлана Лобода удивила схожестью с Аллой Пугачовой во время совместной фотосессии

В этот раз знаменитая артистка представила новый кадр из фотосессии, в которой появилась в ярком наряде вместе с помолодевшей после очередной пластики Аллой Борисовной. Сегодня артистка отмечает 71-летие, поэтому Светлана решила поздравить певицу в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, в честь праздника звезды, Светлана решила обратиться к ней в соцсети и выставив несколько совместных фото. Как известно, Алла Пугачова давно дружит с молодой артисткой и даже позволила ей петь некоторые свои песни в современной обработке, в шутку когда-то отметив: «Живи спокойно, страна… У тебя.. еще одна!». Поклонники же отмечают, что артистки стали в чем-то похожи.

«Дорогая Алла Борисовна! Наверное лучшее, что можно пожелать сегодня - это здоровье Вам и Вашей семье ! Пусть в Вашем доме всегда живет радость! Вы дали миру так много любви, и в этот день миллионы людей посылают вам свою любовь в ответ. С Днем Рождения , Алла Борисовна! Страна Вас любит. И мы тоже ☺️❤️», - написала Лобода.

Вот что ответили пользователи:

«С Днём Рождения 🥳», «Красивая ты🔥🔥🔥❤️», «С днём рождения ❤️», «Любим и ценим！С днем рождения,Алла», «С Днем рождения♥️», «Ого! Поздравляем легенду🥂💐», «С Днём Рождения Аллу Борисовну❤️🎉», «Вы с ней чём-то похожи».

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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