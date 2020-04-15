Известная топ-модель Ирина Шейк решила показать, как она выглядела в подростковом возрасте

Знаменитая красотка опубликовала архивное фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке 14-летняя длинноногая брюнетка позировала у фонтана. В тот день Шейк была одета в желтый топ и длинные светлые брюки. Ирина смотрела в камеру и улыбалась.

Почти за полчаса пост собрал около 170 тысяч лайков и много комментариев.

"рубрика почувствуй себя картошкой в свои 15", "Офигеть, я в 14 ещё бегал воробьям дули крутил", "😍😍😍 такая куколка", "У меня была точно такая же футболка😍🤗", "Не девушка , а мечта...", "Геленджик?", "Красотка 🌷🌷", "Красивая юная Ирина😘", "Ты тут на Цыганку похожа", "Зато натуральная красотка👏", "Совсем юная Ирина)⭐️", "Эх, были времена)", "приезжайте в Стамбул!!", "Ну шикарная же❤️🔥", "Красотка❤️", "Милая наша уралочка чунга чанга 😍я любя", "классная вы", "Ой, какая красотка!", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова) родилась в 1986 году в городе Еманжелинск (Челябинская область, Россия).

Карьера модели для будущей знаменитости началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004».

Скаут Гия Джикидзе заметил Ирину и предложил ей стать профессиональной моделью. С 2005 года она начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США.

В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк позировала в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки.

На фотографии Ирина Шейк облокотилась на открытую крышку стола в максимально фривольном виде.

Напомним, что Ирина Шейк засветила лишнее прямо на красной дорожке, декольте впечатляет: «шла бы голой».

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк устала молчать и вывалила грязное белье о расставании с Купером: "Мужчины боятся...".

Также Politeka писала, что окольцованную Шейк застукали с новым мужчиной.