Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала своего четвероногого друга

Во время карантина, когда людям не рекомендуется выходить на улицу без веской причины, владельцы собак как никогда признательны своим любимцам за возможность выбраться на свежий воздух. Не исключением стала и популярная украинская юмористка.

Как сообщает Politeka.net, фотография Кравец с ее псом появилась на странице «Квартала 95» в Инстаграм. На фото артистка позирует со своей собакой породы акита по кличке Папай. При этом пес задумчиво смотрит вдаль, а его хозяйка радостно улыбается.

«Пришло время, когда мы благодарны нашим хвостатым друзьям за прогулку на свежем воздухе больше, чем они нам», - говорится в подписи к снимку.

Украинцы тут же принялись комментировать этот пост.

«Раньше мы их выгуливали, а теперь они нас», «Это точно!!! Мой пес теперь выбирает с кем он сегодня будет идти на улицу», «То своя собака или одолжили», «Очень живое фото», «Какие вы оба красивые!!!», «Какая милая мордочка у собаки», «Пёсика, жопуля-красотуля мохнорылая», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кравец опубликовала в сети новое фото, где она позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на мате была фитнес-тренер, которая ей помогает сбросить вес.

Елена в публикации рассказала, что из-за карантина она набрала вес. Зато дети, которых она взяла и взвесила, показали лучший результат, чем актриса.

Кравец также отметила, что у нее есть неделя для того, чтобы сбросить вес. Ведь через семь дней будет окончен карантин, если его не продлят.

Напомним, у Елены Кравец из "Квартал 95" сдают нервы, крик души: "Взяла детей и...".

Как сообщала Politeka, Кравец из «Квартала 95» призналась, что набрала вес: как выглядит сейчас звезда, фото "новой Лены".

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартала 95" избавилась от матери, откровенное признание.