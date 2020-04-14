Звезда «Квартала 95» Елена Кравец призналась, что потеет со своей подругой в случае, если набирает лишний вес

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновлённым. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом! Вчера встала на весы и подумала, что они сломались!)) Решила проверить: взвесила детей. Порадовалась за них. Расстроилась за себя. Обиделась на весы. 🤦‍♀️ Поняла, что ещё пару таких недель с минимумом движения и поеданием еды могут закончиться поеданием себя», - отметила она.

Кравец также уточнила, что решила заняться собой, чтобы «не выкатиться» из карантина.

«И вот тогда я точно изолируюсь от внешнего мира, дабы не попадаться ему на глаза:) В общем, решила, хватит!Все. Баста. Финиш. У меня есть следующие десять дней до окончания карантина (мы же все на это надеемся, да?) и я хочу выйти, а не выкатиться из него!))» - уточнила она.

Уточним, что пользователи сети поспешили поддержать кумира, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.

«Огонь», «супер вообще», «Лена, больше не надо! Оставайся», «Лена, вы как любая женщина наговариваете на себя. Вы прекрасно выглядите», «Советик на заметку, с тренером нужно работать по телефону, чтобы животики не рос», «Так держать!», «классные девчонки», - пишут они.

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