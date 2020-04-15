Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95" рассказала, что изменилось у нее на карантине

Кравец опубликовала в сети новое фото, где она позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на мате была фитнес-тренер, которая ей помогает сбросить вес. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Елена в публикации рассказала, что из-за карантина она набрала вес. Зато дети, которых она взяла и взвесила, показали лучший результат, чем актриса.

"Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновленным. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом! Вчера встала на весы и подумала, что они сломались!)) Решила проверить: взвесила детей. Порадовалась за них. Расстроилась за себя. Обиделась на весы. Поняла, что ещё пару таких недель с минимумом движения и поеданием еды могут закончиться поеданием себя", - написала актриса.

Кравец также отметила, что у нее есть неделя для того, чтобы сбросить вес. Ведь через семь дней будет окончен карантин, если его не продлят.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков под фото и написали несколько комментариев:

"Обиделась наа весы. Мои весы ничего не показывают, в них батарейки сели, а на улице карантине. Так что могу позволить себе не смотреть на весы", "Лена, супер", "Вы как были самой красивой, так и остались".

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