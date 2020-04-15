45-летний российский комик и певец Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, поздравил примадонну российской эстрады

Артист позировал рядом с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным, передает Politeka.net.

Известно, что 15 апреля примадонне исполнился 71 год. Звезды шоу-бизнеса, в том числе и указанный Пирожков, поздравили артистку.

На фото Ревва позирует во всем черном, а Пугачева в желтом костюме. Артист прижался к певице и, возможно, заставил ревновать ее мужа. Пугачева улыбалась, стоя посередине двух мужчин.

"Сегодня у моей любимой певицы День Рождения!!! Алла!!! Я Вас очень люблю и желаю Вам бесконечного счастья!!!", - подписал снимок Александр.

За шесть часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️ С днём Рождения!!! Обожаем!", "Почему от нее все стонут? Обычная бабулька сиплая", "потому что это Великая женщина! А Вы то кто????", "С днем рождения великую певицу! Алла Борисовна! Спасибо за ваши песни, за настроение, каждую песню знаю наизусть!", "Аллу Борисовна с днём рождения! Здоровья! Здоровья!🎂🎁💓🌺🌺🌺🎉🎉🎉", "Поздно. После того, как Лабуда - лучшая подруга, а эта - любимая певица, уже можно не говорить: "Не позорься". Кого пародировал, в того и переродился", "Моя любимейшая певица!желаю ей здоровья и еще раз здоровья.она народная артистка моей родины под названием СССР.Обнимаю крепко крепко...!!!", "Представляю,как она ненавидит свою денюху🤪я уже ненавижу😆", "АЛЛА - это действительно ЗВЕЗДА❗ВДОХ-НОВЕНИЯ сиять наполную❗❣", "Ты уже старше выглядишь😂😂😂", "С днём Рождения ✊🏼✊🏼✊🏼", "Артур спой ей песню свою алкоголичка😁", "Лицемер", - написали пользователи сети.

Напомним, Артур Пирожков поиграл мышцами в обтягивающем трико, жена не выдержала.

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