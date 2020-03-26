37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, растрогала сеть роликом с младшей дочкой Амели, которой 26 марта исполнилось 7 лет

Как передает Politeka.net, гордая мама похвасталась видеонарезкой из разных кадров из жизни девочки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анжелика тепло поздравила малышку в подписи к видео: "Амели - ты любовь!!! 🌷 Ты пришла в этот Мир, чтобы раскрасить его новыми красками! Ты невероятное чудо, которое случилось с нами! Ты плод огромной, глубокой, пронизывающей любви!!!! Ты невероятное чудо, за которое мы с папой благодарим небо каждый день 🙏🏼❤️ С Днём Рождения, наша любовь - Амели!!!🌷 @amelirevva"

Примечательно, что вначале ролика Амели предстала в более младшем возрасте с перемазанным шоколадом лицом. Мама поинтересовалась у дочки, не кушала ли она часом шоколадные конфеты, на что сообразительная девочка забавно ответила, что "напали зайчики" и съели сладости.

Поклонники остались в восторге от "мимимишного" ролика, присоединившись к поздравлениям.

"Какая красивая девочка😍"

"Боже, какая сладкая девочка😍 А эти глаза, целый мир в них🙏 С именинницей, милая❣️❣️❣️"

"Какая она красивая и прикольная 🎉"

Ранее мы сообщали, Анжелика поделилась забавным снимком с супругом и дочерью. Александр Ревва (настоящее имя артиста) и Амели кривлялись на камеру. Отец сидел на диване, а девочка стояла впереди: оба, прищурившись, смотрели в камеру и жестикулировали указательными пальцами.

"Похожа на папу"; "Она точно папу "сделает" 👍🔥"; "Ох какая прикольная ❤️ семья дружная и весёлая 😂"; "Такое ощущение,что ее мама Орнела Мутти, не в обиду вам Анжелика,но эти глаза.....просто бомба🔥😘", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Как сообщала Politeka, знойная жена Артура Пирожкова в тесном наряде призналась в любви мальчикам: "Можно утонуть".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".