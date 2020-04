View this post on Instagram

Нашёл архивную съёмку, снятую ещё на какой-то неайфон в Юрмале, где я каждое утро занимался моим любимым гиревым спортом. 32 кг - моя любимая гиря. Занимайтесь физкультурой, Друзья!!! Доброе утро и всем хорошего первоапрельского дня!!! 💪🏼☀️ #сидимдома #всемдобРА #физкультуРАаааа