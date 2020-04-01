Известный шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал архивную видеозапись с Юрмалы

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артист продемонстрировал поклонникам свои спортивные таланты с гирей. Под песню из голливудского фильма Ревва поднимает гирю и медленно начинает ее раскачивать, но в середине видео оказывается, что гиря бутафорская, а артист просто удачно притворялся.

«Нашёл архивную съёмку, снятую ещё на какой-то неайфон в Юрмале, где я каждое утро занимался моим любимым гиревым спортом. 32 кг - моя любимая гиря. Занимайтесь физкультурой, Друзья!!! Доброе утро и всем хорошего первоапрельского дня!!», - написал Ревва.

Поклонники бурно встретили ролик многочисленными комментариями, в которых сравнили Ревву с зарубежными звездами и восхитились его способностями. Жена Пирожкова Анжелика Ревва не сдержалась и назвала мужа «Зверем». Пост певца посмотрели более 310 тысяч раз.

«Зверь», «Гиря то по ходу с пенопласта», «А как правдоподобно все начиналось», «А я сначала поверила», «Геракл», «Я все ждала, когда эта гиря прилетит в камеру. Не дождалась)», «Прям Арнольд Шварценеггер», «Надо подкачаться», «Обожаю вас», «Рембо», «Какой вы Саша сильный и красивый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Артур Пирожков без штанов похвастался интимным фото с женой: "И без Камасутры хорошо".

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