Российский шоумен Александр Ревва, более известный широкой публике как Артур Пирожков, оригинально поздравил всех причастных со всемирным Днем поэзии
На совей странице в Іnstagram артист опубликовал черно-белое фото с женой Анжеликой, передает Politeka.
На снимке Александр в черной водолазке и трусах прислонился к спине жены, на женщине – лишь белая рубашка. Оба сидят на кубах.
«В Камасутре много интересных поз, жаль, у нас с женою остеохондроз. С Днём Поэзии!!!», – подписал фото Ревва, продемонстрировав таким образом свои сочинительские таланты.
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В комментариях пользователи не преминули высказаться по поводу снимка.
«Какие ножки))👍», «Когда забыли одеть штаны ...😂», «Займитесь йогой,любая поза нипочём будет🤣», «Очень женственно, все, как я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», «У тебя поверим! Но у молоденькой жены.... лукавишь...🤣🤣🤣», – пишут люди.
Менее чем за час кадр собрал почти 27 тысяч лайков. Всего на страницу Артура Пирожкова подписаны шесть с половиной миллионов человек.
Ранее мы писали, что, по мнению пластического хирурга Тимура Хайдарова, Александр Ревва обращался за помощью к специалистам. Он уверен, что к внешности звезды приложил руку пластический хирург. По предположению доктора, Ревва сделал ринопластику, так как раньше у него была искривлена перегородка. После операции нос стал ровнее и меньше. Также у Александра теперь нет нависших век благодаря блефаропластике. Это видно если присмотреться, как уменьшилась выпученность глаз. Блефаропластика также избавила Пирожкова от морщинок в области век, обвисания кожи и мешков.
Напомним, что аппетитная жена Артура Пирожкова посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".
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