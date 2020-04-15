Влад Яма отметил юбилей своей танцевальной школы и поделился с поклонниками архивными фотографиями

10 лет назад знаменитый украинский хореограф открыл собственную танцевальную школу в Одессе, которая с тех пор помогла многим украинцам развить свой танцевальный талант. Как сообщает Politeka.net, по этому поводу артист опубликовал в своем Инстаграм поздравительный пост с архивными снимками.

«10 лет, как 10 минут!.. Дорогая Танцевальная Школа Влада Ямы @vladyamads Одесса, поздравляю, обнимаю, желаю!...Как вчера помню нашу первую встречу, первый кастинг преподавателей, первое занятие, первый отчётный концерт... Сколько перед глазами прошло допытливых глаз, танцевальных движений, беззубых учеников!...», - написал Яма.

Он поблагодарил всех, кто причастен к этому проекту.

Свой пост он сопроводил серией архивных снимков, на которых запечатлены разные моменты из жизни школы. Впрочем, на первом фото засветился только сам хореограф. Он позирует в белой майке и джинсах, пристально глядя в камеру. Его форме позавидует даже Тарзан. На других снимках хореограф окружен счастливыми ученицами своей школы.

Поклонники Ямы тут же отреагировали на его пост.

«Красавец», «Mr Proper, очень похож», «Супер какой вы шикарный», «Поздравлю вы похожи на иностранца», «Показалось, что на первом фото мистер Пропер», - пишут люди.

Напомним, вспотевший Влад Яма едва не лопнул от напряжения: "Без памперса так не делай".

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