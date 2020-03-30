Известный украинский танцор Влад Яма показал совместное видео с женой в Инстаграм

На кадрах Влад позирует в майке и штанах, а образ дополнил красными кросовками. Рядом стоит Лилия, жена Ямы, которая была тоже в майке и лосинах. Волосы она решила собрать в хвост. Пара включила музыку и начала танцев. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"-МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!..", - написал Яма.

Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Оригинально", "А я повар ,поэтому сижу дома у плиты", "Вау!) позитивно, оптимистично и антикороновирусно", "Так а почему антисептиком пользуется только Влад ???", "Лилия - умничка, танцует как профи", "Молодцы!!!! Браво! На такое можно смотреть долго,ждём продолжения!".

Ранее мы сообщали, что 37-летний украинский хореограф, а также судья телевизионных конкурсов талантов Влад Яма поразил глубокими морщинами и постаревшим видом.

Артист поделился видео с прогулки по лесу вместе с женой Лилианой. На опубликованных кадрах в сториз на лицо Влада светит солнце, которое выдает глубокие линии на его лбу и возле глаз. Морщины хореографа обычно не заметить на съемках шоу или в постах хореографа, где он либо с гримом, либо с фильтрами инстаграма.

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