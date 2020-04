Украинский хореограф и судья телешоу «Танці с зірками» Влад Яма поделился трогательным фото со свадьбы

Архивный снимок знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

На фотографии Влад и его супруга Лилиана представлены в праздничных нарядах. Образ невесты завораживает! На ней — роскошное платье-бюстье, усыпанное камнями, которую она решила дополнить минималистичной фатой, прической легкие волны и макияжем с акцентом на глаза.

"21.09.2014 ❤️", - подписал свадебное фото Яма.

В комментарии к Владу пришла его супруга, которая прокомментировала снимок словами на английском языке.

«ALL WE NEED IS LOVE‼️‼️‼️ 💗"», - написала Лилиана, что в переводе означает, как всем нам нужна любовь.

Как известно, Влад Яма долгое время скрывал от общественности свою свадьбу.

Позже шоумен признался журналистам, что для него женитьба была самым серьезным событием в жизни. Поэтому для него, так важно было отметить свадьбу в узком кругу, где были только близкие и родные.

«Нам не хотелось ни с кем делиться. Это наше сокровенное, трепетное событие», - говорил Яма.

Отметим, что Влад и Лилия довольно часто публикуют общие фотографии. Кроме этого, они постоянно комментируют фотографии друг друга. Как известно, пара поженилась в 2014 году. Вместе они воспитывают сына Леона. В многочисленных интервью Влад Яма рассказывал, что влюбился в жену чуть ли не с первого взгляда. Но посчитал, что она слишком красива для него.

Парочка познакомилась в клубе, когда Яма праздновал свой день рождения. Лилия вспоминает, что на том празднике была и Наталья Могилевская, с которой Яме приписывали роман. Правда, на тот момент ее интересовали другие мужчины.

