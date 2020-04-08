37-летний украинский танцор, хореограф, а также судья популярных шоу талантов Влад Яма удивил забавным фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на скамье для жима лежа, при чем необычной, а деревянной. Яма от напряжения надул щеки, что аж стал красным.

Звезда предстал в серой футболке и черных шортах. Судя по подписи, снимок был сделан в Майами (США), где танцор успел побывать до карантина. К слову, за время изоляции Влад успел отрастить щетину и начал уж было прощаться со своей лысиной. Поэтому, неудивительно, что многих это фото запутало и заставило спрашивать, что у него с бородой. Очевидно, что Влад не сбривал растительность, а это просто архивный снимок.

"Выжмем пользу и сделаем выводы! Переживем, победим, станем еще сильнее!!!..💪😷🤔 #miami", - подписал фото Яма.

Поклонники успели за два часа поставить более 2000 "лайков", а также обсудить в комментариях внешность знаменитости.

"Мужик 👍"

"Наши хореографы настолько суровы))"

"Привет где ваша борода??"

"Опять нулевочка, где борода и волосики, то фото было прелесть👌👌"

"Без памперса, больше так не делай. Могут быть плохие последствие;)))"

"Какие кругленькие щёчки 🤗"

Ранее мы сообщали, Яму внезапно настигла ностальгия, и он опубликовал фото со свадьбы с Лилианой. Образ невесты завораживает! На ней — роскошное платье-бюстье, усыпанное камнями, которую она решила дополнить длинной фатой, прической легкие волны и макияжем с акцентом на глаза. Влад предстал в кремовом костюме, белой рубашке и с такого же оттенка бабочкой.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

Также Politeka писала, что Влад Яма напугал постаревшим видом, жена не сдержалась: «Жесть».