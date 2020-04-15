Леся Никитюк развалилась на постели в мини-шортах и предложила сделать это новым челленджем

Популярная украинская телеведущая даже на карантине не унывает и не теряет чувство юмора. Как сообщает Politeka.net, Леся поделилась новым забавным снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото знаменитость валяется на большой кровати лицом вниз. Из одежды на ней белый топ с длинными рукавами, джинсовые мини-шортики, которые еле прикрывают ее ягодицы, и белые кроссовки с розовой отделкой. Судя по фото, Лесю что-то сильно утомило или расстроило.

«Как вам такой челлендж?», - поинтересовалась ведущая в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись отвечать в комментариях.

«А можно рядом полежать», «Вот это сра…зу я заметил», «это же лёж лёжа - самое любимое упражнение», «Устала, Лесюшка», «самый лучший ракурс на карантине..можно представить, кого угодно», «Ножки у тя огонь», «Хорош персик», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Никитюк присоединилась к модному челенджу и показала себя без одежды.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка появилась в необычном виде - прикрывшись одним лишь белоснежным одеялом и с распущенными волосами. При этом в руках Леся держала мягкого плюшевого мишку, а сама приветливо улыбалась, смотря в объектив. Массивное одеяло при этом держится лишь на тоненьком черном поясе, который звезда прицепила себе высоко на талию.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.