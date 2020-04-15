Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как его маленькая дочка развлекается с собакой

Артист из «Квартала 95» часто публикует на своей странице в Инстаграм забавные фото и видео с собой и своей семьей. Как передает Politeka.net, в этот раз он решил показать, как веселится дома его маленькая дочь Лиза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованном видео девочка сидит рядом с их собакой и развлекается тем, что громко визжит, заставляя пса подвывать. Судя по счастливому смеху, такие игры с собакой Лизе очень нравятся. Забавными их находит и отец девочки. Впрочем, это не мешает ему задаваться вопросом: «Вот кто умнее?», который Ткач написал в подписи к видео.

Поклонники артиста также оценили ролик.

«Готовитесь к программе «Голос дети» и «Голос звери» одновременно?», «Какие милашки», «Изящная пара», «Боже Лизушка просто чудо», «Класс ваша дочка маленькая принцесса», - пишут люди.

Ранее мы сообщали о том, что Ткач с дочерью позировали в зеркале. В кадр также попала и жена Ткача - Виктория. Поклонники звезды отметили, что подросшая Лиза уже имеет с ним нешуточное сходство и засыпали отца комментариями, восхищаясь ей.

Крошка Лизи, как ее называют родители, очень яркая и веселая девочка. Поклонники уверены, что ее ждет большое будущее. Вполне возможно, что она пойдет по стопам отца.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартала 95» изменился до неузнаваемости, даже Кошевой оценил.

Как сообщала Politeka, располневший Юрий Ткач из "Квартал 95" еле уместился в кадр: "Ой, до чего карантин довел...".

Также Politeka писала, что подросшая дочь Ткача из "Квартала 95" поразила сходством со звездным отцом: "Юрчик, никто не перепутает?".