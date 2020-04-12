36-летний украинский комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", знает, как эпатировать публику
Юморист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм и пожаловался на то, что "немного потолстел на карантине", передает Politeka.net.
Ткач заснял лицо крупным планом, которое еле-еле уместилось в кадр. Дело в том, что юморист обработал снимок в графическом редакторе так, что его голова стала похожей на голову персонажа из мультфильма "Мегамозг".
Очевидно, что Юрий обладает завидным чувством юмора и умеет удачно посмеяться не только над другими, но и над собой.
Ткач поинтересовался у фанатов, как они себя чувствуют на карантине - не потолстели ли, случаем, тоже?
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"Ахххх дочого довив карантин юрчика йойой😯🤣"
"Стометрівка ліжко, холодильник, диван, холодильник, ліжко😊"
"Смотри чтоб не разорвало кабину😂"
"Ой який ловкий🤗🤗🤗"
"Мозги поправились. Надеюсь внутри тоже😂"
"Вау, а вам личить 😅"
"Йшла 3-я неділя карантину 😀"
"😁 Марсіані на карантині😂"
"Скоро будемо худати 🤣 Роботи нема, грошей нема 🙏"
Ранее мы сообщали, Ткач умилил забавным фото вместе с женой и дочкой. Юрий предстал в образе панды с характерными пятнами вокруг глаз, разрисовав лицо белой и черной краской. Звезда поделился в подписи, что во время прямого эфира "отхватил от своих и превратился в панду".
Жена Виктория на снимке просто мило улыбается, тогда как дочка Лиза старается подражать отцу - гримасничает на камеру.
"Ти супер, і сім'я у тебе клас😍"; "Яка красива пандочка💓"; "Новая Кун-фу Панда?😂"; "Прикольно вийшло😊"; "Дочка вся в тата😂❤️", - прокомментировали в сети.
Напомним, подросшая дочь Ткача с "Квартала 95" поразила сходством со звездным отцом.
Как сообщала Politeka, Полякова и Ткач из "Квартала 95" поразили непристойной выходкой, видео.
Также Politeka писала, что Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили.