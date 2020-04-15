Константин Меладзе похвастался идеальным телом своей жены Веры Брежневой, напомнив поклонникам о ее жарком клипе

За свою карьеру популярная украинская певица, которая сейчас живет в России, успела порадовать поклонников немалым количеством откровенных образов. Так, в своем клипе на песню «Мамочка» певица продемонстрировала все достоинства своей фигуры в открытых купальниках.

Как сообщает Politeka.net, об этом клипе поклонникам звезды решил напомнить муж Брежневой Константин Меладзе. Фрагмент музыкального видео был опубликован на странице его продюсерского центра в Инстаграме.

По сюжету клипа Вера Брежнева безответно влюбляется в неприступном красавца и всеми средствами пытается его соблазнить. Учитывая, что дело происходит в бассейне, певица щеголяет в кадре в соблазнительных купальниках. На кадрах клипа можно увидеть, как Вера поправляет грудь и попу прежде, чем «выйти на охоту».

Поклонники Брежневой тут же принялись комментировать увиденное.

«Парень не обращает внимания на Веру? как такое может быть? Может быть он женат ? Ах да , забыла, этот вариант не рассматривается», «Ох Вера, просто восторг», «На Брежневу можно смотреть бесконечно, без разницы в каком клипе. И не только потому, что она красавица, а потому, что она ещё и большая умница», «Вера, вы наверное в холодильнике спите? Я в свои 32 выгляжу старше вас», «Фигура просто ВАУ», - пишут люди.

Напомним, Брежнева раскрыла секрет вечной молодости, оценили не все.

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