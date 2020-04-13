"Походу сейчас у всех так"

38-летняя украинская актриса и певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, обескуражила "карантинной" внешностью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе. Голубоглазая блондинка не постеснялась показать лицо крупным планом - без капли косметики.

Вера, оказывается, ходит дома в сером уютном худи, собрав волосы в пучок. Видимо, ее супруга, продюсера Константина Меладзе все устраивает.

Артистка присела и обняла себя рукой, а другой - сделала селфи.

"Путешествие комната-гостиная-кухня в вечернем худи 😂", - подписала фото Брежнева.

Ее легкая улыбка и ясный взгляд влюбили в себя тысячи фанатов. Менее чем за час пост "лайкнули" почти 40 000 человек, оставив уйму комплиментов и слов поддержки.

"А лучше так: путешествие в Коста-Дель-Комната - Санта-Гостинас - Лас-Кухняс!!!😂"

"Верочка, такие путешествия тоже иногда нужны, когда можно отдохнуть и собраться с силами для нового лучшего! 🙌"

"Глаза такие добрые😉"

"Походу сейчас у всех так. Лучшие наряды одеваем для прогулок по квартире 😁"

"я голый дома хожу и Вам советую🤗"

"Вера, Вы такая свежая и красивая на этом фото 😊❤️"

"Надо же быть такой красивой 😍"

Ранее мы сообщали, Брежнева призналась, что супруг и дочка Сара рады карантину, так как она постоянно находится дома, отменив все гастроли.