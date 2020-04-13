38-летняя украинская актриса и певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, обескуражила "карантинной" внешностью
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе. Голубоглазая блондинка не постеснялась показать лицо крупным планом - без капли косметики.
Вера, оказывается, ходит дома в сером уютном худи, собрав волосы в пучок. Видимо, ее супруга, продюсера Константина Меладзе все устраивает.
Артистка присела и обняла себя рукой, а другой - сделала селфи.
"Путешествие комната-гостиная-кухня в вечернем худи 😂", - подписала фото Брежнева.
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Ее легкая улыбка и ясный взгляд влюбили в себя тысячи фанатов. Менее чем за час пост "лайкнули" почти 40 000 человек, оставив уйму комплиментов и слов поддержки.
"А лучше так: путешествие в Коста-Дель-Комната - Санта-Гостинас - Лас-Кухняс!!!😂"
"Верочка, такие путешествия тоже иногда нужны, когда можно отдохнуть и собраться с силами для нового лучшего! 🙌"
"Глаза такие добрые😉"
"Походу сейчас у всех так. Лучшие наряды одеваем для прогулок по квартире 😁"
"я голый дома хожу и Вам советую🤗"
"Вера, Вы такая свежая и красивая на этом фото 😊❤️"
"Надо же быть такой красивой 😍"
Ранее мы сообщали, Брежнева призналась, что супруг и дочка Сара рады карантину, так как она постоянно находится дома, отменив все гастроли.
"Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив, и Сара счастлива... Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть", - поделилась Вера.
Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее: "Это дичь".
Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой.
Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику".