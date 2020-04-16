Российская актриса и видеоблогер, ведущая "Орла и Решки", Настя Ивлеева не стесняется выказывать свою неприязнь поющей коллеге Ольге Бузовой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым явно решила зацепить Бузову за живое. Дело в том, что Настя повторила задумку Ольги и окунулась в ванну с "Дошираком". Правда, если Бузова делала акцент на сексуальность, то Ивлеева решила просто поиздеваться над ее нелепым видом и предстала в комическом образе: с почерневшими глазами от якобы потекшей туши и с удивленным выражением лица она сидит в ванне, полной макарон.

Слухи о напряженных отношениях Ивлеевой и Бузовой ходят давно. Поклонники уверены, что ведущую «Дома-2» беспокоит популярность конкурентки. Сама же Ивлеева много раз высмеивала поющую звезду из-за отсутствия у той голоса.

"в этом мире я Королева, не нравится-живи в другом", - подписала кадр Настя.

А вот и оригинал:

Менее чем за сутки пост лайкнули более 600 000 человек. Правда, не все оценили юмор блогерши - многие встали на защиту Бузовой, накинувшись на Ивлееву, мол, зачем лезть в чужую жизнь.

"Бузову копировать не обязательно ага"

"Стёб на Бузову?😂"

"Хахахаха намёк на Бузову😂"

"😂 где-то плачет Оля после фото , Настя ты топ🔥"

"Бузова отдыхает😂"

"вы с бузовой друг за другом гоняетесь, то с волосами, то с макарохами)"

"Ну блин зачем косить под Бузову🙄 Раз она для тебя какая-то не такая..."

"Ну и нафига? Чужая жизнь покоя не даёт?"

Ранее мы сообщали, Ивлеева показала весенние развлечения с мужем, рэпером Элджеем. Хорошо, когда есть частный дом и можно понежиться под солнечными лучами. Так, на одном из кадров звезда расселась в удобной позе в плетеном кресле-качалке в светлых спортивных штанах, розовом свитшоте и кедах.

Напомним, звезда «Орла и Решки» поразила новой внешностью, красотку не узнать

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