Российская актриса и видеоблогер, ведущая "Орла и Решки", Настя Ивлеева не стесняется выказывать свою неприязнь поющей коллеге Ольге Бузовой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым явно решила зацепить Бузову за живое. Дело в том, что Настя повторила задумку Ольги и окунулась в ванну с "Дошираком". Правда, если Бузова делала акцент на сексуальность, то Ивлеева решила просто поиздеваться над ее нелепым видом и предстала в комическом образе: с почерневшими глазами от якобы потекшей туши и с удивленным выражением лица она сидит в ванне, полной макарон.
Слухи о напряженных отношениях Ивлеевой и Бузовой ходят давно. Поклонники уверены, что ведущую «Дома-2» беспокоит популярность конкурентки. Сама же Ивлеева много раз высмеивала поющую звезду из-за отсутствия у той голоса.
"в этом мире я Королева, не нравится-живи в другом", - подписала кадр Настя.
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А вот и оригинал:
Менее чем за сутки пост лайкнули более 600 000 человек. Правда, не все оценили юмор блогерши - многие встали на защиту Бузовой, накинувшись на Ивлееву, мол, зачем лезть в чужую жизнь.
"Бузову копировать не обязательно ага"
"Стёб на Бузову?😂"
"Хахахаха намёк на Бузову😂"
"😂 где-то плачет Оля после фото , Настя ты топ🔥"
"Бузова отдыхает😂"
"вы с бузовой друг за другом гоняетесь, то с волосами, то с макарохами)"
"Ну блин зачем косить под Бузову🙄 Раз она для тебя какая-то не такая..."
"Ну и нафига? Чужая жизнь покоя не даёт?"
Ранее мы сообщали, Ивлеева показала весенние развлечения с мужем, рэпером Элджеем. Хорошо, когда есть частный дом и можно понежиться под солнечными лучами. Так, на одном из кадров звезда расселась в удобной позе в плетеном кресле-качалке в светлых спортивных штанах, розовом свитшоте и кедах.
Напомним, звезда «Орла и Решки» поразила новой внешностью, красотку не узнать
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