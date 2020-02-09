Скандал навколо інтерв'ю російського співака Михайла Муромова і Алли Пугачової набирає обертів

Експерт Комісії щодо ЗМІ Громадської палати РФ Вадим Манукян розповів російським ЗМІ, що Алла Пугачова може стати жертвою цькування, якщо інші артисти, чия кар'єра постраждала через Примадонну, заговорять.

За його словами, Муромов - не перший співак, який зізнався, що його кар'єра закінчилася завдяки старанням Алли Пугачової. Раніше на Примадонну скаржилися й інші зірки, що зникли зі сцени. Манукян вважає, що вся ця історія цілком може привести до своєрідного «Пугачова-гейту», якщо й інші артисти згадають про свої образи. Він підкреслив, що потрібні свідки, які доведуть, що Примадонна дійсно усувала людей зі сцени.

«Уявіть, якщо всі наші потьмянілі зірки по ланцюжку почнуть ділитися спогадами про загублені кар'єри, а в результаті може з'явитися щось на зразок аналога західного руху #meetoo… тоді Пугачовій буде несолодко», - зазначив експерт.

Нагадаємо, що російський співак Михайло Муромов, відомий завдяки пісні «Яблука на снігу», нещодавно зізнався в інтерв'ю, що Пугачова зруйнувала його кар'єру. Співачка нібито платила людям на телебаченні, щоб вони усунули Муромова з екранів. На думку артиста, Пугачова боялася конкуренції, їй не потрібні були інші зірки в російському шоу-бізнесі.

До речі, російський музичний критик Сергій Сосєдов, відомий своєю любов'ю до Примадонни, заявив, що Пугачова не могла викидати когось з ефірів, тому що її теж нерідко «вирізали» з них. На думку Сосєдова, звинувачення Муромова смішні. Він не виключає, що Примадонна могла попросити знайомих прибрати когось з якоїсь передачі, але остаточне рішення приймала не вона.

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