Знаменитая артиска Ани Лорак засветилась на совместном с Сергеем Лазаревым фото, заявив о долгожданном эфире с артистом

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина намерена провести прямой эфир с близким другом и коллегой. Как известно, Сергею Лазареву и Ани Лорак уже много лет приписывают тайный роман, пишет Рoliteka.net.

Так, на страницах артистов появился совместный фотоколлаж с их снимками и ссылками на профили друг друга. Артисты заявили, что намерены провести прямой эфир друг с другом уже сегодня.

В свою очередь Каролина в предыдущем эфире не удержалась и намекнула на будущую работу с Сергеем, отметив, что новая композиция будет очень романтичная. Поклонники в свою очередь под постами звезд отреагировали достаточно бурно на предстоящий эфир – многие были очень рады и засыпали артистов комплиментами.

Однако, нашлись и те пользователи сети, которые расстроились по той же причине, отметив, что они хотели бы видеть Сергея в паре с Полиной Гагариной и довольно давно ждут эфира двух коллег, которым также приписывали роман – по слухам фанатов, матерью детей Сергея является именно Полина.

«а можно с Полиной также ?», «а с Гагариной вообще будет хоть что-то, не?🤔», «Скажите пожалуйста, когда выйдет песня с Полиной?», «Ого! Неожиданно, ждём😍😉», «Круто, с Гагариной ещё давайте такой обязательно 👏», «Это сон или да?😍❤️❤️❤️», «Круто!🔥 Очень ждём!!🙌😍😍✨», «С Гагариной бы , эх... 💓 Но с Ани Лорак тоже круто 😍».

До этого в сети появилось совместное фото Сергея Лазарева, его детей и российской певицы Полины Гагариной, будто она оказалась матерью малышей. Данный снимок разместили на фан-странице певца. При этом немногие поняли, что это отфотошопленный кадр.

Снимок певца вместе с дочкой и сыном был сделан для журнала "Нello". Мужчина деражал девочку в руках, при этом ребенок показывал язык. А рядом стоял его сын, который улыбался и обнимал сестру и отца. Фото получилось очень ярким и веселым.

Однако поклонники профотошопили к семье улыбающуюся Полину Гагарину. Да, можно сказать, фантазия разыгралась не на шутку.

Фото очень понравилось поклонникам, они пожелали счастья и были удивлены такому "шедевру".

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