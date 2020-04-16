Знаменита украинская певица Вера Брежнева восхитила социальные сети стройной фигурой в крошечном купальнике

В этот раз яркий ролик с Верой появился на странице ее знаменитого супруга - Константина Меладзе, который решил представить небольшой отрывок из клипа звезды, пишет Рoliteka.net.

Так, на странице знаменитого продюсера появился отрывок из солнечного клипа Брежневой на песню «Мамочка». В ролике звезда сверкнула сразу двумя образами в купальниках кислотно-желтого и розового оттенков.

Сама Вера в ролике выступает в роли влюбленной «дурнушки», которая влюбляется в молодого красавца и не может отвести от него взгляд. Далее артистка пытается соблазнить мужчину прямо в бассейне, однако тот даже не смотрит в ее сторону.

«Так нравится на нее смотреть в клипах💟💟💟», «Это моя самая любимая песня❤️❤️❤️», «Моя любимая Вера!❤️💐», «Русалочка», «Самый яркий клип )))», «Класный клип обожаю эту песню по больше таких песен 😙👍», «Обожаю😁», «Один из любимых клипов! Вера вообще очень талантливая актриса!!!», «нормально клип и песни, поймала добычу))))», «Вера, вы наверное в холодильнике спите? Я в свои 32 выгляжу старше вас 🤪🤯».

До этого, в специальном интервью певица наконец-то рассказала, чем целыми днями занимается с Меладзе, с которым звезде особо любопытные пользователи сети уже напророчили развод из-за якобы новом и более молодой, чем Вера, любовницы. Таким образом звезда намекнула, что в их отношениях все замечательно и никакие любовницы между ними не стоят.

Артистка рассказала, что у нее с супругом нет конфликтов, они не ссорятся, а даже наоборот, он очень доволен, что жена теперь все время рядом. Также рядом со звездой находится и младшая дочь Сара, тогда как Соня находится в Америке - не успела прилететь, поскольку в ее университете объявили карантин позже.

При этом Вера в шутку рассказала, что благодаря их взрывным характерам – он грузин, а она украинка, у них нет ссор «у них страсть». В будние дни на карантине пара занимается своими делами - Константин работает в своей домашней студии, дочь учится, а сама она убирает, тренируется и общается со своими поклонниками.

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