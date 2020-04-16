Украинская певица MARUV похвасталась новым жарким танцем, для которого ей пришлось залезть на стул

На своей странице в социальной сети Instagram певица в разделе Стори решила представить несколько кадров со своего импровизированного выступления со стульцем, на котором она уселась в провокационной позе и посветила лишним, сообщает Politeka.

Так, в этот раз артистка с ровными распущенными волосами потрясла сеть своим пикантным танцем. Артистка позировала, будучи обутой в неизменные стрипы - высокую обувь на массивной платформе с тонким каблуком. Оделась же Анна непривычно скромно: в черные штаны, подчеркнувшие ее формы, а также расстегнутую клетчатую рубашку, завязанную на животе. В какой-то момент звезда посветила грудью, наклонившись перед объективом во время танцевального движения.

Отметим также, не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

До этого Анна Корсун показала новый короткий ролик в Инстаграм. На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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