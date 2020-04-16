Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила серией кадров, на которых показала все мастерство растяжки

Каждый день Даша обновляет своей профиль в социальной сети Инстаграм, пополняя его серией кадров из новых фотосессий и видероликами со съемок новых шоу. Однако, карантин был введен еще несколько недель тому назад, поэтому творческие съемки Даше пришлось отменить, а новых кадров уже не осталось. Тем не менее, звезда не унывает и уже придумала, чем интриговать поклонников без новых фотосессий, пишет Politeka.

Как выяснилось, Даша решила проводить прямые эфиры не только с другими звездами, но еще и полезные курсы - артистка устроила день йоги вместе с коллегой, которая не только рассказала ей, как правильно стоять, какое движение выбрать, но еще и повторила вместе с ней каждое упражнение.

Так, звезда училась проходить сеанс йоги вместе с поклонниками должным образом. На фото также можно заметить, что получалось это у Даши далеко не всегда идеально, но звезда не сдавалась и продолжала снова.

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

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