26-летняя Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, обескуражила серией домашних фото
Как передает Politeka.net, звезда поделилась снимками в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в спортивном костюме светло-серого цвета.
Растрепанная Алла залезла с ногами на стол (благо, босиком) и покривлялась на камеру. На одних кадрах девушка прикрывала лицо длинными локонами, на других складывала губы "уточкой", но на всех - расставляла ноги, хвастаясь отличной физической формой.
Девушка не стесняется показывать себя без косметики или фильтров. Так, и на этот раз Добкина козырнула естественной красотой, а также не стала сдерживать непоседливый характер, впервые забравшись на стол ради эффектных снимков.
"А...и ещё..это была моя первая сьемка на столе, в спальне..за шторой😂😂😂", - сообщила Алла в соцсети.
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Кроме того, красотка решила подарить кому-то из своих преданных поклонников комплект такого же спортивного костюма и пасочку в преддверии праздника.
"Снег..теперь ветер жуткий..че происходит?😂🤷🏼♀️ У природы нет плохой погоды?😂🙈 Не будем о грустном😅 вы помните что всего 3 цвета наших новых Костюмов @amdhelp ? Чёрный🖤, серый 🤍и нереальный оливковый💚. Ну это я его так называю 😂🤷🏼♀️ Я вчера писала..так вот, хочу подарить один из них вам🖤 я выбрала серый универсальный цвет. Как на фото🖤"
Ранее мы сообщали, Добкина удивила "почерневшим" лицом. Алла предстала в неожиданном образе на фото. Судя по всему, она залезла под одеяло в обнаженном виде, прикрыв тканью грудь, однако все-таки сверкнула оголенными плечиками. Девушка решила запечатлеть себя во время косметической процедуры.
Напомним, что дерзкая дочь Добкина сняла штаны и посветила содранными коленками: "Ну, ничего себе".
Как сообщала Politeka, дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".
Также Politeka писала, Алла Добкина сверкнула лишним во время прогулки: «Ну ничего себе!».